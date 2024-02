Po kolizji lamborghini zatrzymało się na murze

Mateusz Szmelter z tvnwarszawa.pl dowiedział się, że do zdarzenia doszło przed rondem Jazdy Polskiej w kierunku Pragi - Zderzyły się: Toyota RAV 4 i Lamborghini Urus. Nie było osób poszkodowanych. Lamborghini warte ponad milion złotych po kolizji uderzyło jeszcze w betonowy mur wiaduktu - powiedział reporter.

Gabriela Putyra z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji wstępnie potwierdziła, że zgłoszenie dotyczące tego zdarzenia. - Czynności na miejscu zostały zakończone sporządzeniem wniosku do sądu. Nikomu nic się nie stało, kierowcy byli trzeźwi. Sprawa została przekazana do dalszego prowadzenia przez Wydział Ruchu Drogowego i dalej do sądu - wskazała policjantka.