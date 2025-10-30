Zderzenie dwóch aut w pobliżu lotniska

Kolizja w pobliżu lotniska Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

- Doszło do zderzenia z udziałem samochodu przewozu osób. Występowały utrudnienia w kursowaniu autobusów linii 148. W tym momencie ruch został już przywrócony, na miejscu pracuje policja i służby porządkujące miejsce - przekazał po godzinie 11 Mateusz Mżyk z tvnwarszawa.pl.

O utrudnieniach informował także Zarząd Transportu Miejskiego. "Z powodu zablokowanego przejazdu na skrzyżowaniu Wirażowa / Narkiewicza autobusy linii 148 jadące w kierunku Lotniska Chopina zostały skierowane na trasę zmienioną:

L.148 > Lotnisko Chopina … Wirażowa – Osińskiego … do trasy podstawowej" - podano.

- To kolizja dwóch samochodów. Jeden z kierowców nie ustąpił pierwszeństwa przy lewoskręcie. Kierujący byli trzeźwi - przekazał nam Kacper Wojteczko z Komendy Stołecznej Policji.

