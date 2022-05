Kolizja z udziałem pijanego taksówkarza

Na Kontakt 24 zgłosiła się kobieta, która twierdzi, że razem z partnerem byli świadkami tego zdarzenia. Opowiedziała, że widzieli, jak kierowca taksówki odstawia klienta i jedzie dalej. - Co dziwne, zatrzymywał się co chwilę na drodze. Sądziliśmy, że może coś ustawia w aplikacji - mówiła. Jak dodała, razem z partnerem zareagowali, gdy kierowca o mało co nie wjechał w przechodnia, który przechodził przez pasy. - Skręcił w Kinową i jechał zygzakiem. Prawie uderzył w mężczyznę przechodzącego przez pasy, tak, że ten musiał oprzeć się rękami o maskę taksówki. Zadzwoniłam na policję i zaparkowaliśmy - opowiedziała.

Z jej relacji wynika także, że w tym czasie drogę taksówkarzowi zajechała jakaś kobieta, która musiała zauważyć, co się dzieje. Wtedy jeszcze taksówkarz zaczął cofać i miał uderzyć w auto jadące za nim. - Z samochodu wysiadła kobieta, która zajechała mu drogę i próbowała go wyciągnąć z auta, do akcji włączył się mój partner i pomagał jej zabrać taksówkarzowi kluczyki. Na szczęście za chwilę pojawiła się policja i przejęła tego mężczyznę - relacjonowała Reporterka 24. Rafał Rutkowski potwierdził jedynie, że zgłoszenie wpłynęło do policji od obywatela, który był świadkiem sytuacji. - Zadzwonił pod numer alarmowy 112 - przekazał nam policjant.