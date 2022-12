Ciężarówka "złamała się" na węźle Opacz. Zamknięty zjazd z trasy S8 na obwodnicę

Nasz reporter Artur Węgrzynowicz potwierdza, że kierowców czekają bardzo duże utrudnienia, ponieważ samochód ciężarowy blokuje oba pasy ruchu. - Kierowcy aut osobowych mają co prawda miejsce, żeby próbować go omijać, ale utworzyła się tu dość długa kolejka ciężarówek, które się nie zmieszczą. To one zablokowały przejazd - relacjonował początkowo Węgrzynowicz. I opisywał, że kierowcy próbują sobie nawzajem pomagać w omijaniu przeszkody, ale odbywa się to bardzo wolno.