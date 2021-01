Ciężarówka zderzyła się z lokomotywą

Do zderzenia doszło chwilę przed godziną 15 na przejeździe kolejowym pod wiaduktem Modlińskiej. Biegnie tamtędy bocznica kolejowa, którą dostarczany jest węgiel do Elektrociepłowni Żerań. - Przez przejazd przejeżdżała lokomotywa PKP Cargo. Uderzyła w nią ciężarówka wioząca stalowy kontener do wywozu śmieci. Samochód został trafiony w bok naczepy, która została - podobnie jak lokomotywa - uszkodzona – relacjonuje Tomasz Zieliński z tvnwarszawa.pl.