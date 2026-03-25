Kolejny etap wdrażania Strefy Czystego Transportu będzie dotyczył 130 tysięcy zarejestrowanych teraz aut

Strefa Czystego Transportu w Warszawie
Trzaskowski o strefie czystego transportu: mamy plan rozpisany na wiele lat (wideo archiwalne)
Źródło: TVN24
W 2028 roku wejdzie w życie kolejny etap wdrażania strefy czystego transportu (SCT) w stolicy. Obejmie samochody z silnikiem benzynowym o normie Euro 3 i silnikiem Diesla z normą Euro 5. Obecnie w Warszawie zarejestrowanych jest prawie 130 tysięcy takich aut.

W 2026 roku zaczął obowiązywać drugi etap wdrażania SCT w Warszawie, do strefy mogą teraz wjeżdżać auta benzynowe z Euro 3 lub diesle z Euro 5. Od 2028 roku, w warszawskiej strefie czystego transportu pojazd z silnikiem benzynowym (w tym LPG) będzie musiał spełniać normę Euro 4 lub być wyprodukowany nie wcześniej niż w 2005 r. lub pojazd z silnikiem Diesla (w tym LPG) będzie musiał spełniać normę przynajmniej Euro 6 lub być wyprodukowany nie wcześniej niż w 2014 r.

Według danych ministerstwa cyfryzacji, w tej chwili zarejestrowanych jest, w samej Warszawie, aut z silnikiem benzynowym spełniającym normę Euro 3 - 64 896 sztuk, a z silnikiem Diesla spełniającym normę Euro 5 - 64 392.

Wśród tych aut są popularne benzynowe m.in. Toyoty Yaris (I i II generacji), Skody Fabie, VW Polo (IV) i Golfy (IV i V), a także Fordy Focusy, Ople Astry (G, H) czy Toyoty Corolle. Natomiast z silnikami Diesla to np. Skody Octavie i Suberb (II), VW Passaty B7 i Tiguany, Renault Laguny i Megane (III), Fordy Mondeo Mk4 i Focusy Mk3, Citroeny C5 II i Peugeoty 508, a także BMW serii 3 E90/E91.

Kolejne etapy od 2030 i 2032 roku

Kolejny etap wdrażania SCT zacznie obowiązywać od 2030 roku. Wtedy do strefy nie będą mogły wjeżdżać auta benzynowe z normą Euro 4 i z silnikiem Diesla z normą Euro 6. To ponad 260 tysięcy samochodów zarejestrowanych obecnie w Warszawie (benzynowych 99 855, Diesli - 166 927).

Ostatni etap wdrażania SCT zacznie obowiązywać od 2032 roku. Kolejne ponad 125 tys. aut teraz zarejestrowanych (benzynowych z Euro 5 - 107 328 i Diesla z Euro 6d - 20) nie będzie mogło jeździć po SCT.

Etapy wdrażania Strefy Czystego Transportu
Etapy wdrażania Strefy Czystego Transportu
Źródło: UM Warszawa

W sumie w ciągu sześciu lat zakaz wjazdu do SCT będzie dotyczył ponad pół miliona samochodów zarejestrowanych aktualnie w samej stolicy. Do tego dochodzą auta osób mieszkających w Warszawie, ale mających samochody zarejestrowane poza stolicą.

Stołeczni radni PiS wielokrotnie proponowali projekt uchwały, która pozwalałaby mieszkańcom Warszawy jeździć po SCT samochodami będącymi ich własnością, bez względu na wiek aut. Projekty nie uzyskały aprobaty radnych KO i ruchów miejskich.

"Ponad 40 tysięcy mieszkańców Warszawy wymieniło samochody w ramach przygotowań do SCT"

Przewodniczący komisji infrastruktury i inwestycji radny Piotr Wertenstein-Żuławski podkreślił, że wprowadzenie SCT było poprzedzone trzymiesięcznymi konsultacjami, wypowiedziało się wiele tysięcy mieszkańców.

- Wypracowane rozwiązania, które są kompromisem, zostały wprowadzone. Już ponad 40 tysięcy mieszkańców Warszawy wymieniło samochody w ramach przygotowań do SCT - takie mamy dane z bazy ewidencji pojazdów - powiedział radny.

Obowiązująca od 1 lipca 2024 roku strefa ograniczona jest Al. Prymasa Tysiąclecia, Al. Jerozolimskimi, Trasą Łazienkowską, Al. Stanów Zjednoczonych, ul. Wiatraczną oraz torami kolejowymi wzdłuż północnej obwodnicy kolejowej do Al. Prymasa Tysiąclecia. Obejmuje większość Śródmieścia oraz fragmenty Woli, Ochoty i Pragi-Południe. Obejmuje obszar o powierzchni 37 km kw.

Granice Strefy Czystego Transportu
Granice Strefy Czystego Transportu
Źródło: UM Warszawa

Nie tylko Warszawa

Od 1 stycznia br. strefa czystego transportu obowiązuje także w Krakowie. Obejmuje ok. 60 proc. powierzchni miasta. Kierowcy pojazdów niespełniających wymogów SCT muszą zapłacić za wjazd do niej. Z opłat zwolnieni są mieszkańcy Krakowa, którzy kupili samochód przed 26 czerwca 2025 r.

Części mieszkańców stolicy Małopolski nie spodobał się sposób wprowadzenia i zasady SCT. Był to jeden z powodów rozpoczęcia akcji referendalnej. Pod wnioskiem o zwołanie referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego i rady Krakowa podpisało się niemal 134 tys. mieszkańców. W połowie marca wniosek został złożony w Krajowym Biurze Wyborczym Delegaturze w Krakowie.

W między czasie prezydent tego miasta ugiął się pod naciskiem mieszkańców i zaproponował projekt uchwały korygującej zasady obowiązującej SCT.

We wtorek uchwałę o wprowadzeniu SCT przyjęli radni Szczecina. Ma ona objąć Stare Miasto: całą nadodrzańską część starówki i fragment tzw. górnego tarasu, w granicach ulic: Wyszyńskiego, Tkackiej, do linii Trasy Zamkowej. Tam do Strefy Czystego Transportu wjechać będą mogły samochody z silnikami benzynowymi, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2000 r. (lub spełniające wymagania normy emisji spalin przynajmniej Euro 3) oraz diesle nie starsze niż z 2005 r. z normą Euro 4. Pojazdy niespełniające tych wymogów będą mogły wjechać do Strefy bez ograniczeń 30 dni w roku.

Strefę czystego transportu zamierzają wprowadzić też Katowice. Tam proponowany obszar SCT to okolice rynku z już i tak niewielkim ruchem samochodowym.

Strefa Czystego Transportu. Drogowcy zbadają ruch

Strefa Czystego Transportu. Drogowcy zbadają ruch

Pierwszy mandat za wjazd do strefy. Po kilkunastu miesiącach

Pierwszy mandat za wjazd do strefy. Po kilkunastu miesiącach

Autorka/Autor: pop

Źródło: PAP/tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: UM Warszawa

Czytaj także:
Artefakty odnalezione podczas prac arecheologicznych
Pierwsze dni badań i nowe odkrycia na terenie dawnego Pałacu Brühla
Śródmieście
W mieszkaniu była linia do produkcji fałszywych banknotów
Linia do produkcji fałszywek i gotowe wydruki. Siedem osób zatrzymanych
Jerzy Malewicz
"Panie Jerzy, Warszawa nigdy o Panu nie zapomni"
Wola
Zawalona hala w Mławie
Montowali monitoring, hala runęła, dwaj bracia zginęli. Opinia biegłego
Kradziony skuter rozbierali już na części
Rozkręcali kradziony skuter. Nie wiedzieli, co w nim ukrył właściciel
Akcja ratunkowa na Kanale Żerańskim
"Spadł z tratwy". Dramatyczna akcja ratunkowa
Białołęka
Auto jest całkowicie zniszczone po uderzeniu w kapliczkę. Kierowca w tym zdarzeniu nie odniósł większych obrażeń
Nie odnieśli obrażeń, ale mają poważne problemy
Policjanci kilka dni zabezpieczali ślady w miejscu, gdzie działało narkotykowe laboratorium
Ilość "wystarczająca, by odurzyć ponad 10 milionów osób"
Uszkodzona szyba w tramwaju
Strzelił w szybę tramwaju. Został zatrzymany
Praga Północ
Wypadek przy rondzie ONZ (zdjęcie ilustracyjne)
Wyjechał z domu i nie wrócił. Koniec poszukiwań
Białołęka
Sąd Rejonowy w Kozienicach
Zalegał ze sporządzaniem uzasadnień. Wkrótce może przestać być sędzią
Nowa samica złożyła jaja w gnieździe na Pałacu Kultury
Pierwsze jaja w gnieździe na Pałacu Kultury
Magdalena Gruszczyńska
Nielegalny wyścig na S7
Chciał sprawdzić możliwości nowego auta. Wyścig na S7
Mandaty za jazdę hulajnogą (zdj. ilustracyjne)
Hulajnogi nie wjadą do niektórych parków. Miasto szykuje nowe zasady
Wola
Zderzenie z autobusem
Tramwaj uderzył w autobus, są ranni
Praga Południe
Rozbój w Józefowie
"Został zaatakowany kastetem i okradziony"
Potrącenie pieszego w rejonie stacji PKP Michalin
Pociąg potrącił człowieka na linii otwockiej. Utrudnienia
Wypadek z udziałem motocyklisty na Południowej Obwodnicy Warszawy
W ciężarówce wystrzeliła opona, ranny motocyklista
Pożar hali w miejscowości Marianów
Pożar w hali zakładu cukierniczego
Zderzenie dwóch pojazdów na krajowej "7" w Palmirach
Wypadek na krajowej "7". Kierowca był zakleszczony w aucie
Narkotyki znalezione u 35-latka
Reklamówka na dywaniku pasażera, w środku narkotyki
Bemowo
Policja z zatrzymaną 40-latką
Szukał jej Interpol, wpadła przez imprezę. Zostanie deportowana
Dziki w Parku Dreszera na warszawskim Mokotowie
Dziki nie są już "dzikie", tylko miejskie. "One już u nas mieszkają"
Bielany
Yoel Gamzou
Nowy dyrektor muzyczny warszawskiej opery: każda nuta jest aktem politycznym
Tomasz-Marcin Wrona
Uniwersyteckie godło przechodzi renowację
Godło drażniło brata cara, zdejmowali je okupanci. Wiemy, gdzie trafiło
Śródmieście
Łoszak był widziany w Kampinoskim Parku Narodowym
"Nie jest albinosem". Rozpoznają to po oczach
Nastolatkowie biegali po rurach grzewczych
Biegali po rurach, zawartość ich plecaków zaskoczyła strażników miejskich
Mokotów
Pożar na terenie strzelnicy przy Migdałowej
Tragiczny pożar w strzelnicy. Nowe informacje z prokuratury
Ursynów
Rafi - mały samiec wikunii andyjskiej
Odnalazł się w stadzie, radzi sobie na wybiegu i ma już imię
Praga Północ
Zamknięte schronisko dla psów w Sobolewie
Właściciel schroniska w Sobolewie skazany na więzienie

