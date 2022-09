Kolejny etap przebudowy placu Trzech Krzyży. Utrudnienia

W ostatni weekend sierpnia warszawscy drogowcy ułożyli nową nawierzchnię na rondzie de Gaulle'a i Nowym Świecie. Był to początek zapowiadanej przemiany placu Trzech Krzyży. Plany obejmują obszar od Smolnej aż do Alej Ujazdowskich. Na zmianach zyskają przede wszystkim cykliści i piesi. Układ tras rowerowych w Śródmieściu zostanie uzupełniony o kluczowy element. Nowe drogi i pasy rowerowe na placu zapewnią połączenie istniejącej infrastruktury dla cyklistów w Alej Ujazdowskich aż do Nowego Światu.