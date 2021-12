Kolejny etap prac na Sokratesa. Drogowcy rozpoczęli asfaltowanie zachodnio-północnej jezdni

Drogowcy wprowadzili zmiany w organizacji ruchu na Sokratesa. Do użytku oddana została jezdnia południowo-wschodnia, a prace przeniosły się na stronę północno-zachodnią. Oznacza to korekty tras autobusów komunikacji miejskiej i nowe objazdy.

Przebudowa ulicy Sokratesa trwa od wakacji i powinna zakończyć się jeszcze przed nowym rokiem . Pod koniec listopada drogowcy ruszyli z układaniem ścieralnej warstwy asfaltu na południowo-wschodniej jezdni. Ten etap trwał do czwartkowego poranka. Po godzinie 5 ta część jezdni została otwarta dla kierowców. Można nią teraz przejechać tylko w jednym kierunku od Wólczyńskiej w stronę Kasprowicza.

W tym etapie prac połączenie z Sokratesa stracą ulice Kaliszówka i Cienka. Mieszkańcy będą mogli dojechać do posesji od strony Nocznickiego. "Utrzymany będzie natomiast wyjazd z posesji przylegających do remontowanej jezdni - będzie on możliwy przez plac budowy na nową jezdnię, w stronę ulicy Kasprowicza. Wyłącznie wyjazd z posesji przy Sokratesa 5 będzie odbywał się w prawo, z obowiązkiem zawrotki po około 60 metrach na nową jezdnię (wjazd na wysokości nowego ronda)" - instruują drogowcy.