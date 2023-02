Kolejny etap budowy tramwaju do Wilanowa. Zmiany na Sobieskiego i Rzeczypospolitej, autobusy pojadą inaczej

Kierowcy oraz pasażerowie autobusów muszą przygotować się na kolejne zmiany w organizacji ruchu na ulicy Sobieskiego. Wykonawca linii tramwajowej do Wilanowa niebawem zajmie również fragment alei Rzeczypospolitej.

Jeszcze w tym tygodniu wykonawca linii tramwajowej do Wilanowa rozpocznie prace na kolejnych fragmentach ulicy Sobieskiego oraz alei Rzeczypospolitej. Jak informuje w komunikacie stołeczny ratusz, kolejny etap będzie polegać na przebudowie wodociągu i odwodnienia, a następnie przeniesieniu rur ciepłowniczych. "Wszystkie te prace wiążą się z wykonaniem głębokich wykopów, które muszą zostać odpowiednio zabezpieczone. Z tego powodu na ulicach w rejonie placów budowy wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu" - ostrzega w komunikacie stołeczny ratusz.

Zmiany w organizacji ruchu

Pierwsze zmiany w organizacji ruchu wejdą w życie w nocy z piątku na sobotę 11 lutego. Na Sobieskiego ruch w obu kierunkach zostanie przełożony na jezdnię zachodnią na odcinku od skrzyżowania z ulicą van Beethovena do skrzyżowania z aleją Witosa. Kierowcy jadący w kierunku centrum będą przejeżdżali na drugą jezdnię przed skrzyżowaniem z Idzikowskiego. Natomiast ulica van Beethovena będzie kończyła się ślepo. Ruch na jezdni zachodniej będzie odbywał się po trzech pasach ruchu: dwa do centrum z czego jeden to buspas oraz jeden w kierunku Wilanowa.