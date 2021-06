Kładka na Warszawie Głównej. Miały być rampy, będą tylko windy

PKP PLK wywołane przez Ochocianów do tablicy, potwierdziło na Twitterze, że ramp nie będzie: "Do dyspozycji pieszych i rowerzystów będą windy".

Kolejarze: dźwigi zapewnią optymalne ułatwienia

Zapytaliśmy kolejarzy, dlaczego pomimo wcześniejszych zapowiedzi, zrezygnowali z budowy ramp przy kładce pieszo-rowerowej przy Dworcu Głównym? Nie odpowiedzieli wprost. Przekonują tylko, że windy to optymalne rozwiązanie. "Kładka na Warszawie Głównej będzie dostosowana zarówno do ruchu pieszego jak i rowerowego. Z rozpatrywanych opcji wybrano windy. Dźwigi zapewnią optymalne ułatwienia pieszym bez względu na ograniczenia w poruszaniu się. Windy będą dostosowane także do przewozu rowerów" - odpowiedział Martyn Janduła z zespołu prasowego PKP PLK. Nie odniósł się też do obaw aktywistów dotyczących awaryjności dźwigów.