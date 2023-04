Kierująca motocyklem zderzyła się z autem

czytaj dalej

Zjechali z jedni i uderzyli w przydrożną skarpę. Auto dachowało. Służby reanimowały kobietę, znajdującą się w pojeździe. Nie udało się jej uratować. Do szpitala trafił też mężczyzna. Policja podejrzewa, że to on siedział za kierownicą. Usłyszał zarzuty i został tymczasowo aresztowany.