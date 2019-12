Kierowcy odzyskali Płocką. Zmiany na Górczewskiej

Kolejne stacje drugiej linii metra mają zostać oddane pasażerom wiosną przyszłego roku. Ku końcowi zmierzają prace naziemne, a to oznacza zmiany w ruchu.

Płocka otwarta, zmiany na Górczewskiej

"W piątek, 20 grudnia, ok. godz. 20.00 otwarta zostanie Płocka. Kierowcy i piesi znowu będą mogli swobodnie poruszać się odcinkiem łączącym ulice Kasprzaka i Wolską. Na trasy przebiegające Płocką wrócą autobusy linii 103, 136 oraz nocnych N45 i N95 " - poinformował w czwartkowym komunikacie urząd miasta.

Ale to nie koniec zmian. Około godziny 12 zmieniła się organizacja ruchu na ulicy Górczewskiej, w rejonie stacji Księcia Janusza. Ruch w obydwu kierunkach odbywa się już właściwymi jezdniami. Plac budowy zajmuje jeszcze pas dzielący jezdnie i przyległe do niego pasy drogi. Kierowcy mają do dyspozycji po jednym pasie w każdym kierunku.