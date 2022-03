Kierowcy na buspasach Trasy Łazienkowskiej. "Nie ma minuty, aby nie łamano tu przepisów"

W związku z remontem wiaduktów nad Agrykolą, na Trasie Łazienkowskiej wprowadzono tymczasową organizację ruchu. Miejscy aktywiści zwracają uwagę, że kierowcy notorycznie łamią przepisy i poruszają się po pasach dla autobusów. Potwierdzają to również nasze obserwacje.

Jeszcze przed rozpoczęciem przebudowy ratusz podkreślał, że w jej trakcie priorytet będzie miała komunikacja miejska. Wielu kierowców poruszających się Trasą Łazienkowską nie respektuje jednak tymczasowej organizacji ruchu i porusza się po wydzielonych buspasach. Na problem zwrócili uwagę aktywiści ze stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. "Każdy dzień w Warszawie potwierdza totalną kapitulację @Policja_KSP w pilnowaniu buspasów - ciąg 7 aut na buspasie to nie wyjątek, to norma" - napisali na Twitterze. Dodali, że konieczne jest uruchomienie kamer do automatycznego nadzoru nad buspasami. Wpis opatrzyli zdjęciami na których widać ciąg kilku aut znajdujących się na buspasie. Na jednym z nich widać również, że obok kierowców łamiących przepisy, przejeżdża radiowóz.