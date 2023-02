49 przystanków w 55 minut. "Nie wiem, czy Kubica, by dał radę dojechać"

Pracują przynajmniej pół godziny dziennie za darmo, muszą trzymać się nierealistycznych rozkładów jazdy, są karani "za najdrobniejsze głupoty". Kierowcy Miejskich Zakładów Autobusowych opowiedzieli o złych warunkach pracy, z jakimi mierzą się na co dzień.

Kierowcy MZA zorganizowali w piątek konferencję prasową przed stołecznym ratuszem. - Na pewno nie zastanawiacie się, co się musi wydarzyć, żeby autobus przyjechał - zwrócił się na początek do mieszkańców Warszawy Piotr Mistewicz, kierowca autobusu z zajezdni Kleszczowa.

Pół godziny pracy za darmo?

Jak tłumaczył, każdy z kierowców ma wyznaczoną godzinę rozpoczęcia pracy i jest to zazwyczaj 15 minut przed wyjazdem. - Ale my do pracy musimy przyjść wcześniej, ponieważ samo wyprowadzenie autobusu z miejsca parkingowego często wymaga przestawienia dwóch, nawet trzech autobusów - opisywał Mistewicz. Dodał, że potem trzeba uzupełnić płyny eksploatacyjne. - W przypadku wyjazdu autobusem, zasilanym sprężonym gazem ziemnym CNG, trzeba ten autobus dotankować - zauważył. - To wszystko pochłania nam 40-45 minut, a mamy zapłacone za minut 15. Codziennie przynajmniej pół godziny pracujemy za darmo - podsumował.

Drugi z kierowców Krzysztof Pękalski narzekał na "nierealistyczne rozkłady jazdy". - Są takie, że nie wiem, czy Kubica, by dał radę dojechać rano, bo na przykład na 49 przystanków mamy 55 minut, gdzie jeszcze obowiązuje nas: zabieranie pasażerów, wymiana, światła, przepisowa i przede wszystkim bezpieczna jazd - wyliczał.

"Kary za najdrobniejsze głupoty"

Z kolei Grzegorz Kulanty zwrócił uwagę, że na pętlach stoją przenośne toalety, w których latem śmierdzi, a zimą jest bardzo zimno. Przypomniał, że w MZA pracują tez kobiety, dla których takie toalety są mało komfortowe. Przypomniał również, że w 2022 roku zabrano im wodę butelkowaną i postawiono w ekspedycjach krany z wodą. - Ale to jest tylko na ekspedycjach, czyli tam, gdzie są budynki, a na większości pętli tego nie ma - podkreślił. Wyjaśnił, że woda była potrzebna nie tylko do picia, ale również do mycia rąk, np. po skorzystaniu z toalety.

Dariusz Szczepański zarzucił, że "zarząd firmy robi wszystko swoim działaniami, aby tych kierowców nie było". Jak wskazał, jest prowadzona "lista kar". - I to za głupoty - zarzucał kierowca. Chodzi na przykład o brak krawatu czy zgaszony wyświetlacz podczas ruchu. - To nie są kary za przewinienia, tylko po prostu za najdrobniejsze głupoty. Wiąże się to z tym, że kierowca jest obierany z premii - wskazał. - Panie prezydencie, nie wiem (...) pan powinien natychmiast obudzić się, jeżeli chce pan utrzymać komunikację miejską. Chyba, że panu w ogóle nie zależy. Chcecie, żeby warszawiacy chodzili piechotą? - pytał.

Kierowcy skarżyli się też na niskie podwyżki.

Komentarz rzecznika MZA

Do ich słów odniósł się rzecznik Miejskich Zakładów Autobusowych Adam Stawicki. - Zarzuty formułowane przez kierowców są niczym nieuzasadnione. W ostatnich kliku dniach wszystkie organizacje związkowe podpisały porozumienie płacowe, które zostało już zrealizowane. Do kwietnia spółka przeznaczy w sumie na podwyżki płac dla każdego pracownika 1200 złotych brutto na pełen etat. To najwyższe podwyżki w historii MZA. Prowadzone są też rozmowy dotyczące regulaminów - powiedział PAP. - Natomiast te problemy, o których mówili kierowcy zostały już uregulowane lub zostaną uregulowane w najbliższym czasie - dodał.

Wyjaśnił, że jeżeli chodzi o kwestie wody to sytuacja wygląda zupełnie odwrotnie, bo wcześniej woda byłą zapewniona jedynie w sezonie , natomiast teraz jest przez cały rok. - Kierowcy dostali służbowe termosy, do których mogą nalewać wodę czy też ciepłe napoje - dodał.

Odniósł się też do kwestii sanitariatów. - Panie mają wyznaczone specjalnie linie, tak żeby mogły korzystać przynajmniej z jednego krańca gdzie są stacjonarne ekspedycje z sanitariatami i kącikiem socjalnym. Natomiast w przeciągu dwóch lat, na mocy nowych regulacji prawnych, będą wprowadzone stałe sanitariaty na wszystkich pętlach - zapewnił.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:katke/b

Źródło: tvnwarszawa.pl, PAP