Ustawili zakaz, kierowcy wciąż skręcają w lewo. "Nie jest to zjawisko notoryczne, ale dość częste"

Jadą "na pamięć" i nie widzą znaku zakazu? A może celowo go lekceważą? Kierowcy w alei "Solidarności" skręcają w Żelazną, choć w jednym kierunku jest to zabronione.

Wprowadzenie takiej organizacji ruchu było podyktowane między innymi względami bezpieczeństwa. W tym miejscu często dochodziło do wypadków i stłuczek. Wcześniej z lewego pasa można było jechać prosto lub skręcić w lewo - było to dozwolone w obu kierunkach. Kierowcy mieli problemy, by podczas jednej fazy przeciąć trzypasmową jezdnię i torowisko, ustępując wcześniej pierwszeństwa jadącym nimi pojazdom. Prowadziło to do chaosu na skrzyżowaniu.