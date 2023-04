Kierowcy pojadą przebudowaną ulicą Kondratowicza

Budowa stacji linii metra M2 pod ulicą Kondratowicza dała impuls do zmian także na powierzchni. Jedna z najważniejszych arterii Targówka przeszła zasadniczą metamorfozę. Zmiany objęły nie tylko jezdnię, ale także jej otoczenie. Dzięki takiemu podejściu, Kondratowicza zmieni się w "aleję tysiąca drzew". Warszawscy drogowcy obecnie sadzą wzdłuż ulicy 491 drzew, które dołączą do około 200 zasadzonych w ramach budowy metra i ok. 300, które rosły tu wcześniej. Dopełnieniem będą krzewy i byliny, których łącznie będzie ponad 100 tysięcy.