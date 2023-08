"Kierowca źle się poczuł". Uderzył w budynek i trafił do szpitala

Kierujący autem osobowym został przewieziony do szpitala po tym, jak uderzył w budynek przy ulicy Puławskiej. Na miejscu pracowała policja.

Do zdarzenia doszło w czwartek rano przy ulicy Puławskiej w kierunku Ursynowa.

- Zgłoszenie wpłynęło do nas o godzinie 7.46. Pojazd osobowy wjechał w elewację budynku. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca źle się poczuł. Został przewieziony do szpitala i to mogło być powodem zdarzenia. Ale jeszcze będziemy badali dokładne okoliczności - przekazał nam Rafał Rutkowski z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji.