Kierowca zatrzymał się, by przepuścić pieszą. Policjanci pojechali dalej

Piesza zbliża się do przejścia. Jeden z kierowców zatrzymuje się, by ustąpić jej pierwszeństwa. Tymczasem z naprzeciwka nadjeżdża radiowóz. Policjanci jednak nie zwalniają i wjeżdżają na pasy, gdy kobieta znajduje się tuż przy krawędzi chodnika. Nagranie pokazujące tę sytuację trafiło do sieci.