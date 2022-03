Jechał po pasażera, zakopał się na plaży. Koledzy chcieli pomóc i też utknęli w piachu

Do zdarzenia doszło w czwartek przed południem na plaży, na wysokości ulicy Ratuszowej. - Kierowca samochodu osobowego wjechał na plażę, dojeżdżając niemal do samej Wisły. Jego auto zakopało się w piachu. Później tłumaczył policjantom, że w taki sposób poprowadziła go nawigacja - relacjonuje Artur Węgrzynowicz z tvnwarszawa.pl.