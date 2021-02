Taksówkarze zapowiadają protest po ataku na jednego z nich. "Pokażmy, że jest w nas siła"

"Zapomnieli jaką jesteśmy siłą i czas najwyższy to zmienić. Zapomnieli, co znaczy zaatakować taksówkarza. A my jesteśmy od tego, żeby im przypomnieć" - takie wiadomości rozsyłają do siebie stołeczni taksówkarze. Na czwartkowy wieczór zaplanowali protest w geście solidarności z zaatakowanym taksówkarzem.

W środę późnym wieczorem przy ulicy Modzelewskiego doszło do ataku na taksówkarza. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że 18-latek zamówił kurs taksówką, przyjechał na ulicę Modzelewskiego, gdzie kilkakrotnie próbował zapłacić zbliżeniowo kartą. Następnie użył wobec kierowcy paralizatora, zadał mu kilka ciosów ostrym narzędziem i zbiegł z miejsca zdarzenia - informował rzecznik mokotowskiej policji Robert Koniuszy.

Taksówkarz trafił do szpitala. Podejrzewanego sprawcę zatrzymała policja.

Jak dowiedział się reporter tvnwarszawa.pl Tomasz Zieliński, w geście solidarności z poszkodowanym, taksówkarze zapowiadają protest. Kierowcy planują zbiórkę o godzinie 21 przy Stadionie Narodowym. Trasa przejazdu ma zostać podana na miejscu.

"Niech do Darka dotrze przekaz, że jesteśmy z nim"

"Wczoraj jeden z nas został brutalnie zaatakowany. Takie zdarzenie w ogóle nie może mieć miejsca, a jednak nastąpiło. Co to oznacza? Oznacza, że zapomnieli jaką jesteśmy siłą i czas najwyższy to zmienić. Zapomnieli, co znaczy zaatakować taksówkarza. A my jesteśmy od tego, żeby im przypomnieć" - czytamy w wiadomości, którą rozesłali do siebie taksówkarze. Dotarł do niej nasz reporter.

Kierowcy zaznaczają, że nie chodzi o brutalność, a "pokazanie siły". "To mógł być każdy z nas, więc pokażmy, że jest w nas siła. Niech do Darka dotrze przekaz, że jesteśmy z nim, że życzymy mu powrotu do zdrowia, że ten przejazd jest dla niego, dla nas i przeciwko tym, którzy zapomnieli co znaczy zaatakować taksówkarza" - podkreślają.

Autor:mp/ran

Źródło: tvnwarszawa.pl