Kierowca śmieciarki potrącił starszą kobietę na ulicy Szklanych Domów na Grochowie. Poszkodowana trafiła do szpitala. Na miejscu pracują służby.

Na miejscu był Tomasz Zieliński, reporter tvnwarszawa.pl. - Ekipa śmieciarki zabierała odpady z altanki śmietnikowej. Na ulicy Szklanych Domów doszło do potrącenia starszej kobiety. Trafiła do szpitala - relacjonował reporter Zieliński. - Na miejscu pracują dwa zastępy straży pożarnej, policja i pogotowie. Policjanci prowadzą swoje czynności - dodał reporter.

Policjanci otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu o godzinie 15.20. - Doszło do potrącenia kobiety przez ciężarówkę marki Mercedes. Kobieta trafiła do szpitala. Kierujący został przebadany na zawartość alkoholu, był trzeźwy - poinformował Rafał Rutkowski z Komendy Stołecznej Policji.

Duże auta na małych ulicach

To nie pierwsze tego typu zdarzenia w ostatnich tygodniach. W poniedziałek 12 lutego kierujący dostawczym mercedesem potrącił starszego mężczyznę na Hawajskiej, osiedlowej ulicy na Ursynowie. Z ustaleń policji wynikało, że do zdarzenia doszło podczas cofania. 72-latek trafił do szpitala.