Kierowca miał potrącić pieszą na chodniku. "Był pijany, zaczął grozić policjantom, potem chciał ich przekupić"

Zdarzenie miało miejsce na ulicy Orneckiej. Kierowca miał potrącić kobietę na chodniku i podjąć próbę ucieczki. Jak twierdzi policja, kiedy został zatrzymany, groził funkcjonariuszom oraz proponował im - oraz poszkodowanej - łapówkę. Okazało się też, że miał 1,6 promila alkoholu we krwi. Nie miał za to prawa jazdy.

Dodała, że 39-latek, który wysiadł z renault, był bardzo zdenerwowany. "Czuć było od niego silny zapach alkoholu. Był agresywny wobec pilnującego go mężczyzny, wyzywał go, groził mu, by wymusić możliwość oddalenia się z miejsca. Kiedy to nie pomogło, zaproponował mężczyźnie dwa tysiące złotych. Potem podobną propozycję skierował też do pokrzywdzonej. Przyznał się, że w przeszłości był karany i obawiał się konsekwencji za dzisiejsze zdarzenie" - wyjaśniła Onyszko.