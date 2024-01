Pijany kierowca chciał sforsować wyspę na rondzie. Nagranie

"Nie mógł utrzymać równowagi"

Funkcjonariusze podeszli do pojazdu. Po otwarciu drzwi już wiedzieli, co może być przyczyną kolizji. Od kierowcy czuć było alkohol. "Nie potrafił logicznie opowiedzieć o tym, co się stało, a po wyjściu z samochodu, nie mógł utrzymać równowagi. Po sprawdzeniu stanu trzeźwości kierującego, okazało się, że zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu wynosi ok. 1,3 mg/l, czyli ponad 2,5 promila" - czytamy dalej.