Kierowca autobusu potrącił pieszą

"Miłość jest ślepa" - oszuści znają to powiedzenie i trafnie typują swoje ofiary na portalach randkowych czy społecznościowych - ostrzega rzeczniczka siedleckiej policji. Podaje przykład 37-latka, który chciał pomóc "amerykańskiej żołnierce na misji w Ukrainie" przez co stracił już 43 tysiące złotych, a mimo to nadal wierzy, że ona istnieje.