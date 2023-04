Kierowca autobusu miejskiego wjechał w przystanek

czytaj dalej

Liczba pasażerów Warszawskiego Transportu Publicznego w 2022 roku wyniosła ponad 863 miliony i była niemal o 37 procent większa niż rok wcześniej. Sprzedano blisko 102 miliony biletów, co przyniosło wpływy do budżetu miasta w wysokości prawie 776 milionów złotych. W porównaniu z rokiem 2021 oznacza to spory wzrost – odpowiednio o 28 i 33 procent - wyliczył stołeczny ratusz.