Kierowca miejskiego autobusu pod wpływem narkotyków, jest akt oskarżenia 

Informację na temat incydentu sprzed dwóch tygodni otrzymaliśmy na Kontakt 24. Jak wskazał czytelnik, chodziło o autobus linii 900. Jak przekazała Gabriela Putyra z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji, interwencja miała miejsce 18 sierpnia przy Chlubnej. - Kierowca autobusu usłyszał zarzuty za kierowanie pod wpływem środków odurzających. Dostał policyjny dozór z nakazem stawiania się w komendzie raz w tygodniu - przekazała nam policjantka. Dodała, że akta sprawy trafiły już do prokuratury.

Amfetamina w organizmie kierowcy autobusu

- Do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ został skierowany 30 sierpnia akt oskarżenia w tej spawie. Powołany był biegły. U mężczyzny stwierdzono stężenie amfetaminy 108 nanogramów na mililitr. Wciąż ma policyjny dozór - powiedziała w środę w rozmowie z tvnwarszawa.pl rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga Katarzyna Skrzeczkowska. Jak wytłumaczyła prokurator, kara może być podobna, jak w przypadku jazdy pod wpływem alkoholu. - Może być to grzywna, ograniczenie wolności, albo pozbawienie wolności do lat dwóch - przekazała.