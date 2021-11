Kamery i znaki już są. Kiedy zacznie działać odcinkowy pomiar prędkości na S8?

czytaj dalej

W jednym z domów jednorodzinnych pod Ciechanowem doszło do awantury domowej. Rzeczniczka powiatowej policji poinformowała, że ranne zostały trzy osoby: 34-letnia kobieta oraz jej dwie córki w wieku siedmiu i dziewięciu lat. Dziewczynki trafiły do szpitala w stanie ciężkim z ranami kłutymi. Jak przekazała rzeczniczka ciechanowskiego szpitala, były one operowane w trybie pilnym i obecnie ich stan jest stabilny. Policja zatrzymała ich ojca.