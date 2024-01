Tramwaj na Kasprzaka. Prace zmierzają do końca. Padają terminy

- W najbliższy weekend zaplanowaliśmy otwarcie ulicy Kasprzaka, przejazdu nad torami w ciągu ulicy Wolskiej. Dopuszczenia tramwaju do ruchu spodziewamy przed 25 marca. Jaka konkretnie to będzie data? Trudno w tym momencie potwierdzić. Wszystko będzie zależało jeszcze od pogody - przekazał tvnwarszawa.pl rzecznik Tramwajów Warszawskich Maciej Dutkiewicz.

"Spodziewamy się, że może być to wcześniejszy termin"

Podkreślił, że pierwszy krok to oddanie ulicy kierowcom, drugim będzie dopuszczenie ruchu tramwajowego. Dutkiewicz zaznaczył, że termin wynikający z umowy i obowiązujący wykonawcę to 25 marca.

- Wiemy, że ma dobre tempo roboty, oczywiście wszystko jest uzależnione od pogody, ale spodziewamy się, że otwarcie może nastąpić wcześniej. Roboty idą na przód, choć wiadomo, że pogoda nie sprzyja. Z umowy wynika, że wykonawca może w ogóle nie pracować w okresie zimowym i ma do tego prawo. Ale w tym przypadku roboty są kontynuowane bez wykorzystywania tej klauzuli na przerwę zimową i spodziewamy się, że może być to wcześniejszy termin - wyjaśnił.

Tramwaj na Kasprzaka. Powstaną trzy nowe przystanki

"Cała linia ma 3,5 km długości, a do zbudowania zostało już tylko ostatnie 200 m torów. Gotowe są zielone tory na Kasprzaka przy Gazowni. To 2,5 km zielonego dywanu z rozchodnika. Zima nie przeszkadza wykonawcy – Strabag Polska – ekipy budowlane pracują pod namiotami. Nową trasą tramwajową na Kasprzaka dojedziesz z Woli do centrum w kilka minut. Tramwaj dowiezie cię do dwóch stacji metra i na dworzec Warszawa Centralna. Po nowych torach pojedziesz tramwajem linii 10 i 11" - podawano wówczas w komunikacie.