Pierwsze koszenie traw w stolicy szybciej o miesiąc

Jak podnoszą miejscy ogrodnicy, z powodu wysokich temperatur przyroda wcześniej obudziła się z tym roku do życia. Traszki zwyczajne rozpoczęły wędrówki do zbiorników wodnych już w lutym. W stawach warszawskich parków możemy właśnie obserwować gody ciepłolubnych ropuch zielonych. Wiele gatunków ptaków ma już podloty.

Gdzie będą kosić?

Ograniczanie koszenia przyjazne środowisku

ZZW podkreśla, że kilka lat temu ograniczył koszenie trawników z pięciu do trzech razy w roku i stosuje zróżnicowane reżimy koszenia. Częściej koszone są trawniki reprezentacyjne, nawet do 10 razy w sezonie – np. gazonowe, wokół rabat kwiatowych lub tam, gdzie występują systemy nawadniające. Z kolei w parkach częściej koszone będą polany, z których rekreacyjnie korzystają mieszkańcy. Częściej koszone są także powierzchnie, gdzie doszło do spontanicznego wzrostu jęczmienia płonnego. Ogrodnicy starają ograniczyć kwitnienie tej rośliny, ponieważ jej kłosy wbijają się w części ciała zwierząt doprowadzając do owrzodzeń; trawniki nowo założone koszone są z kolei w miarę potrzeb, z uwzględnieniem warunków pogodowych.