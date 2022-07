Tu klakson słychać co chwilę. Kierowcy powodują wypadki, piesi muszą biegać, rowerzystom brakuje ścieżki

Gdy wpisać Kercelak w archiwum tvnwarszawa.pl wyświetlają się głównie wypadki i kolizje, nie tylko aut, ale także tramwajów. Także policyjne statystyki są nieubłagane i wskazują, że to jedno z najniebezpieczniejszych miejsc w Warszawie. Pytamy, czy drogowcy planują coś poprawić na rondzie, które rondem nie jest.

Skrzyżowanie alei Solidarności i ulicy Okopowa na Woli - sześć pasów jednej, sześć drugiej. Do tego pasy dla skręcających w prawo. Tramwaje jeżdżą w kilku relacjach. Obszar skrzyżowania jest ogromny, sytuacji nie poprawiają nie najlepsza nawierzchnia i oznakowanie, z którym w czasie deszczu bywa różnie. Co kilka minut słychać klaskon lub dzwonek tramwaju.

Łatwego życia nie mają tu także piesi, którzy mają do pokonania długie dystanse (siedem szerokich pasów i torowisko). Na pasach nawet szybki krok nie gwarantuje spokojnego dotarcia na drugą stronę na zielonym. Większość osób dociera tam, gdy zielony ludzik już pulsuje lub gdy świeci się czerwony. Niebezpiecznie i niewygodnie mają także rowerzyści, ponieważ droga dla rowerów znajduje się tylko wzdłuż wschodniej nitki Okopowej. Nic dziwnego, że Kercelak znajduje się na liście najbardziej niebezpiecznych skrzyżowań w Warszawie. Z bazującego na policyjnych danych raportu Zarządu Dróg Miejskich wynika, że w ubiegłym roku doszło tam do pięciu wypadków, w których rannych zostało pięć osób, co daje mu drugie miejsce na wspomnianej liście.