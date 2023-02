"Bestia" u celu. Kolumna prezydenta Joe Bidena przejechała przez centrum Warszawy

Wisłostrada, Aleje Jerozolimskie, Trakt Królewski, Trasa W-Z, most Grota-Roweckiego są zamknięte dla ruchu. W centrum wstrzymano ruch tramwajowy. Środki bezpieczeństwa mają związek z wizytą prezydent USA Joe Bidena. Przejazd prezydenckiej limuzyny zwanej "bestią" obserwowały kamery TVN24.

Kolumna samochodów z prezydentem Stanów Zjednoczonych Joe Bidenem wyjechała po godzinie 13 z warszawskiego hotelu Marriott, Alejami Jerozolimskimi i Traktem Królewskim dotarła do Pałacu Prezydenckiego. Tam na przywódcę USA czekał prezydent Polski Andrzej Duda.

W związku z przejazdem Joe Bidena ruch w ścisłym centrum Warszawy został wstrzymany. Nad ulicami krążył policyjny śmigłowiec. Kolumnie towarzyszyły policyjne radiowozy na sygnałach, auta z ochroną i personelem prezydenckim. Wzdłuż ulic, co kilkadziesiąt metrów, rozmieszczono funkcjonariuszy policji. Rozciągnięto też liny odgradzające chodniki od jezdni i blokujące miejsca do parkowania - zakaz obowiązuje do środy. Przy barierkach przed hotelem Marriott i na trasie ustawili się mieszkańcy i turyści.

Zamknięte ulice, most, objazdy komunikacji

Jak podał przed godziną 14, Zarząd Transportu Miejskiego, na tę chwilę pozostają zamknięte następujące ulice:

Trasa W-Z na odc. od Dw. Wileńskiego do al. Jana Pawła II, ul. Marszałkowska na odc. Królewska – pl. Konstytucji, Al. Jerozolimskie na odc. al. Jana Pawła II – rondo Waszyngtona, Trakt Królewski na odc. od ul. Senatorskiej do ronda de Gaulle’a, Wisłostrada na odc. od mostu Grota-Roweckiego do mostu Łazienkowskiego.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekazała przed godziną 14, że nieprzejezdna jest łącznica S8 na odcinku węzeł Marymoncka - węzeł Modlińska. Ponadto, jak poinformował Zarząd Transportu Miejskiego, most Śląsko-Dąbrowski jest zamknięty, także dla ruchu pieszego i rowerowego.

"Zamknięty dla ruchu Trakt Królewski. Tramwaje nie kursują Al. Jerozolimskimi (między pl. Starynkiewicza a rondem Waszyngtona) oraz ul. Marszałkowską (między ul. Stawki a pl. Zbawiciela)" - przekazał chwilę po godzinie 11 Zarząd Transportu Miejskiego. Pół godziny później podano informację o zamknięciu dla ruchu Alej Jerozolimskie i mostu Poniatowskiego (czyli arterii na odcinku od placu Starynkiewicza do Wału Miedzeszyńskiego) oraz Krakowskiego Przedmieście i Nowego Światu.

Na objazdy skierowano linie autobusowe: 106, 107, 109, 111, 116, 127, 128, 131, 158, 166, 171, 174, 175, 180, 222, 501, 503, 504, 517, 519, 522, 525, E-2, oraz tramwajowe 4, 7, 9, 15, 22, 24, 25, 35. SZCZEGÓŁY TRAS OBJAZDOWYCH>>>

Po godzinie 12.30 weszły w życie kolejne ograniczenia. Zamknięto Trasę W-Z (al. "Solidarności" i most Śląsko-Dąbrowski – na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Targowej) oraz Wisłostradę (od mostu Grota-Roweckiego do mostu Łazienkowskiego). "Rozpoczęły się wyłączenia ruchu na Wisłostradzie. Wyłączenia dotyczą odcinka od Trasy Łazienkowskiej do S8. Jednocześnie ruch kołowy zostanie wyłączony na Moście Śląsko-Dąbrowskim" - poinformowała Komenda Stołeczna Policji.

Chwilę po godzinie 13 most był zamknięty. "Autobusy i tramwaje są kierowane na objazdy w związku z zamknięciem trasy W-Z i Wisłostrady. Most Śląsko-Dąbrowski jest również zamknięty dla ruchu pieszego i rowerowego" - poinformował ZTM.

Kolumna prezydencka na ulicach Warszawy Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

"Ruch w centrum miasta jest znikomy"

- Jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni. Ruch w centrum miasta jest znikomy. Widać, że kierowcy omijają Śródmieście. Będzie to mieć ogromny wpływ na bezpieczeństwo przejazdu kolumny prezydenckiej - przekazał przed godziną 11 rzecznik komendanta stołecznego policji nadkom. Sylwester Marczak. - Nadal zachęcamy do korzystania z komunikacji miejskiej oraz śledzenia komunikatów na stronach miasta oraz stołecznej policji - dodał rzecznik.

Pierwsze wyłączenia ruchu, wzorem wizyt z lat poprzednich, mają nastąpić już przed godziną 12 we wtorek, kiedy to bestia, jak nazywany jest prezydencka limuzyna, ruszy w kierunku Pałacu Prezydenckiego, gdzie zaplanowano spotkanie z Andrzejem Dudą.

Jak przekazał reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz, przed godziną 11 rozpoczęły się przygotowania do wyłączenia ruchu tramwajowego w centrum miasta. Kolumna z prezydentem USA przejedzie prawdopodobnie Alejami Jerozolimskimi, Nowym Światem i Krakowskim Przedmieściem. Te arterie oraz przylegające do nich ulice będą nieprzejezdne.

W związku z wizytą prezydenta USA i wysokich przedstawicieli innych państw służby państwowe, ze względów bezpieczeństwa, przez dwa dni będą obowiązywać ograniczenia w ruchu. SZCZEGÓŁY UTRUDNIEŃ ZNAJDZIESZ TUTAJ>>>

Stołeczny ratusz zachęca do korzystania z metra oraz pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich. Na wszystkich połączeniach na terenie miasta honorowane są bilety ZTM.

Zmiany w organizacji ruchu w Warszawie UM Warszawa

Autor:kz/b

Źródło: PAP, tvnwarszawa.pl