Ulice zamknięte, policja w gotowości. Kolumna prezydenta Joe Bidena przejedzie przez centrum

Po godzinie 12.30 weszły w życie kolejne ograniczenia. Zamknięto Trasę W-Z (al. "Solidarności" i most Śląsko-Dąbrowski – na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Targowej) oraz Wisłostradę (od mostu Grota-Roweckiego do mostu Łazienkowskiego). "Rozpoczęły się wyłączenia ruchu na Wisłostradzie. Wyłączenia dotyczą odcinka od Trasy Łazienkowskiej do S8. Jednocześnie ruch kołowy zostanie wyłączony na Moście Śląsko-Dąbrowskim" - poinformowała Komenda Stołeczna Policji.