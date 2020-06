Motocykle na buspasach z opóźnieniem. "Z uwagi na sytuację wyjątkową"

Choć od kwietnia motocykliści mieli poruszać się buspasami, to wciąż nie mają takiej możliwości. Dlaczego? Urzędnicy przekonują, że zdecydowała między innymi sytuacja związana z koronawirusem. Ale zapowiadają, że wkrótce zaczną się prace w kilku miejscach.

Temat dopuszczenia jednośladów przypomniał na Facebooku profil "TAK dla motocykli na bupasach". Pojawiło się tam pismo z Biura Polityki Mobilności i Transportu adresowane do radnego Ursynowa Pawła Lenarczyka, datowane na koniec maja.

Ratusz wyjaśnia w nim, że z uwagi na wyjątkową sytuację, spowodowaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa, "wystąpiła konieczność zweryfikowania priorytetów inwestycyjnych miasta i wprowadzenia większej dyscypliny finansowej".

Urzędnicy nie wykluczają, że jeszcze w tym roku wpuszczą motocykle na buspasy. Do tego potrzebują jednak wykonania kolejnej analizy. "Mając świadomość potrzeby poniesienia znacznych nakładów finansowych w celu dostosowania funkcjonującego obecnie oznakowania pasów autobusowych do ruchu motocykli, w tej chwili prowadzona jest analiza możliwości podjęcia działań związanych z dopuszczeniem dodatkowych pojazdów na pasy ruchu autobusowego w bieżącym roku" - czytamy w odpowiedzi.

Wnioski o karetki

Rzeczniczka ratusza potwierdza, że koronawirus to jeden z powodów. Drugi to analiza wniosków o dopuszczenie karetek na sygnale na buspasy. - Chcieliśmy wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom, przeanalizowaliśmy te wnioski i to miało wpływ na przygotowywanie projektu zmian. Karetki na sygnale również zostaną dopuszczone na buspasy razem z motocyklami - zapowiada Gałecka.

I od razu zaznacza, że stanie się to już niedługo. - Mamy przygotowany projekt i wszystkie uzgodnienia dotyczące nowego fragmentu buspasa na Radzymińskiej od Trockiej do Młodzieńczej. Prace związane z wdrożeniem nowego odcinka, a także zmiany z dopuszczeniem motocykli na całym odcinku Radzymińskiej, zostaną przeprowadzone w ciągu najbliższych kilkunastu dni. Wstępnie planujemy prace na drugi weekend czerwca - zapowiada Gałecka.

Wylicza też, że przygotowane są kolejne projekty, "zgodnie z zapowiedzią prezydenta Warszawy" dotyczącą wpuszczenia motocykli. - Między innymi na Puławskiej, Bitwy Warszawskiej od Grójeckiej do Alej Jerozolimskich i na Modlińskiej od Kuklińskiego do Elektronowej. Trwają ostatnie uzgodnienia i w najbliższym czasie będziemy gotowi do prac, które najprawdopodobniej odbędą się w okresie wakacyjnym - mówi Gałecka.

Przypomina również, że buspas z uwzględnieniem motocykli funkcjonuje cały czas na Trasie Łazienkowskiej.

"Pilotaż tego rozwiązania przyniósł pozytywne wyniki"

Jeszcze w lutym Rafał Trzaskowski ogłosił decyzję o udostępnieniu wszystkich warszawskich buspasów dla motocyklistów. - Po dwóch sezonach testów czas na ostateczną decyzję. Pilotaż tego rozwiązania przyniósł pozytywne wyniki, dlatego z przyjemnością wdrożymy je na stałe. Zmiany w organizacji ruchu i oznakowaniu będą wprowadzane już od kwietnia - zapowiedział prezydent stolicy.

Sam pilotaż trwał od maja 2018 do października 2019 roku. W tym czasie motocykliści mogli poruszać się po buspasie na Radzymińskiej i w alei "Solidarności" na odcinku od Krynoliny do Rzeszotarskiej oraz na Trasie Łazienkowskiej od Alej Jerozolimskich do skrzyżowania alei Stanów Zjednoczonych z Ostrobramską.

Zgodnie z decyzją prezydenta motocykle miały zostać wpuszczone na wszystkie stałe buspasy w Warszawie. To blisko 53 kilometry wydzielonych korytarzy transportowych, dostępnych dotychczas tylko dla autobusów komunikacji miejskiej, taksówek i Miejskiego Transportu Osób Niepełnosprawnych. W tym celu na znakach pionowych, oprócz napisów BUS, TAXI i MTON, miał pojawiać się dodatkowy - MOTOCYKLE.

Urzędnicy wskazywali, że na decyzję wpłynął brak niebezpiecznych zdarzeń z udziałem motocyklistów w trakcie pilotażu oraz pozytywny odbiór pomysłu przez kierowców autobusów. - Jak sama nazwa wskazuje, buspasy mają służyć przede wszystkim komunikacji miejskiej. Dlatego opinia wyrażona w ankietach przez kierowców autobusów była dla nas niezwykle ważna. Kierowcy nie zgłaszali krytycznych uwag - mówił nam w lutym Tomasz Demiańczuk ze stołecznego ratusza, choć jeszcze w 2015 roku przedstawiciele Zarządu Transportu Miejskiego byli nastawieni do pomysłu bardzo sceptycznie.

