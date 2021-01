Świadek mówił o wyścigu, rozbitych jest pięć aut. Kierowca dostał mandat, dla policji sprawa na tym się kończy

"Prawnie na tym sprawa się kończy"

Dwa dni później otrzymaliśmy film od świadka zdarzenia. Okazało się, że kierowca toyoty, który koziołkował, nie tylko zniszczył auta, ale według relacji pana Piotra, autora nagrania, w chwili zdarzenia jechał z zawrotną prędkością. Nie potrafił jednak zapanować nad samochodem. Jak relacjonował nam dalej pan Piotr, wyglądało to, jakby obaj wyprzedzający go kierowcy urządzali wyścigi.

- Kierowca został rozliczony, dostał mandat. Prawnie na tym sprawa się kończy. Jeżeli na miejscu policjanci skierowaliby wniosek do sądu o ukaranie, to wtedy byłaby prowadzona dalej. Jednak zdecydowali o wystawieniu mandatu, co kończy sprawę. Była to kolizja, nie było osób rannych. Co prawda wyglądała spektakularnie i skutki były duże, ale to nadal kolizja drogowa. Najważniejsze, że nic nikomu nie stało, stąd też policjanci zadecydowali o wystawieniu jedynie mandatu – przekazał nam Rafał Retmaniak z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji.