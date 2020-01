Pod prąd na wiadukcie. Niebezpieczna sytuacja na Hynka

Sytuacja została zarejestrowana kamerką samochodową Reportera 24. W środę, 15 stycznia, jechał on około godziny 10 ulicą Hynka w kierunku Alej Jerozolimskich.

Cofanie

Na nagraniu widać, jak wjeżdża na wiadukt nad aleją Krakowską. Jedzie lewym pasem. Przed nim jest kilka innych aut. Nagle kierowcy zwalniają i zjeżdżają na prawy pas. Przed autorem filmu pojawia się skoda, zwrócona tyłem do kierunku jazdy. Ma włączone światła awaryjne, jej kierowca cofa.

W tym momencie skoda znajduje się mniej więcej w połowie wiaduktu. Od tego miejsca, musi jeszcze pokonać ponad 200 metrów, by dotrzeć na Łopuszańską, gdzie kończą się bariery oddzielające obie jezdnie. Dopiero wtedy kierowcy udaje się wrócić na odpowiedni pas.

Podczas cofania dochodzi do dwóch niebezpiecznych sytuacji. Najpierw kierowca skody podjeżdża niebezpiecznie blisko osi jezdni, co wygląda tak, jakby ledwie udało mu się uniknąć stłuczki z jadącą obok ciężarówką. Chwilę później wjeżdża na krawężnik przy barierach energochłonnych i niewiele brakuje, by otarł się o bariery.