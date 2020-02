Znani sportowcy i grupa SPEED: "Jak szybko, to nie na drodze"

Ruszyła kampania społeczna Komendy Stołecznej Policji "Jak szybko, to nie na drodze". - Akcja ma uświadomić kierowcom, że dla nadmiernej szybkości nie ma miejsca na drodze - powiedział rzecznik Komendy Stołecznej Policji Sylwester Marczak.

Jak przekazał rzecznik KSP, pomysł na kampanię wypłynął od policjantów działających w warszawskiej grupie SPEED, komórce, która na co dzień walczy z piratami drogowymi. - Jak dotąd policjanci grupy SPEED zatrzymali prawie cztery tysiące praw jazdy, a tylko w 2019 roku nałożyli na niestosujących się do ograniczeń prędkości kierowców prawie szesnaście tysięcy mandatów karnych - podał policjant.

Dlatego - jak tłumaczył Marczak - od czwartku rusza najnowsza kampania społeczna Komendy Stołecznej Policji "Jak szybko, to nie na drodze". - We współpracy ze znanymi osobami przygotowaliśmy serię krótkich spotów. Bohaterką pierwszego ze spotów, mających za zadanie uświadomić kierowcom, że adrenalinę, którą wywołuje szybkość, można podnieść w inny sposób, jest znana drifterka Karolina Pilarczyk - dodał policjant.

Chcą pokazać alternatywy

- Kampania ma pokazać alternatywy dla tych, którzy lubią szybkość, by pamiętali przede wszystkim o tym, że dla szybkości nie ma miejsca na drodze, ale jest w wielu innych miejscach. I w tych miejscach zachęcamy, by tę szybkość preferować, ale nie tam gdzie ona bardzo często kończy się śmiercią jak pokazują zdarzenia na naszych drogach - powiedział.

Jak zaznaczył rzecznik KSP, spoty będą publikowane w ciągu najbliższych tygodni w każdy czwartek. - Zdecydowaliśmy się pokazywać nowe spoty w czwartki, z tego powodu, że poprzedzają każdy weekend. A w weekendy mamy najczęściej do czynienia z najpoważniejszymi zdarzeniami drogowymi czy nielegalnymi wyścigami - zaznaczył.

Grupa SPEED

- Była naturalna potrzeba wdrożenia kolejnego narzędzia do walki z piractwem drogowym, nie tylko związanym z nielegalnymi wyścigami, ale również takim codziennym - wyjaśnił nadkomisarz Marczak.

Godziny służby w grupie są dostosowane do zidentyfikowanych przez policję zagrożeń na podstawie statystyk, analiz stanu bezpieczeństwa, krajowej mapy zagrożeń. - Policjanci z tej grupy nie są nigdy kierowani do żadnych innych zadań, tylko do tych związanych z piractwem drogowym - dodał.