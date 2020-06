Są pieniądze na zmiany. Plac Pięciu Rogów dla pieszych, nie dla aut

Chmielna, Bracka, Szpitalna i Zgoda. Te cztery ulice zbiegają się w miejscu, które dziś jest ruchliwym i niebezpiecznym skrzyżowaniem. Większość przestrzeni to jezdnie albo część niezagospodarowana. Plac jest zdominowany przez samochody. Ratusz od lat zapewnia, że to się zmieni.

Projekt został przygotowany przez firmę WXCA Sp. z o.o. i architekta Michała Kempińskiego. - Punktem wyjścia było tutaj uporządkowanie przestrzenne placu. Będzie on jedną przestrzenią, bez wydzielonych chodników i jezdni. Przejazd przez plac zostanie zachowany tylko dla autobusów i rowerów w ciągu Kruczej i Szpitalnej, nadrzędną rolę otrzyma tu ruch pieszy – zapewnia Karolina Gałecka, rzeczniczka stołecznego ratusza.

Posadzka placu zostanie wykonana z dużych płyt betonowych wzmocnionych włóknami i wykończonych kruszywem. - Ważnym elementem koncepcji jest wprowadzenie zieleni – drzew liściastych o ukształtowanej wysokości i koronie, a także fontanny. Uwzględniono również małą architekturę z licznym siedziskami. Plac stanie się dzięki temu przestrzenią bardziej zieloną, przyjazną i zachęcającą do spędzania tu czasu. Na placu i jego okolicach pojawią się latarnie stylizowane na historyczne "pastorały" – dodaje Karolina Gałecka.

Jak informuje ratusz, zakres inwestycji znacznie wykracza poza sam plac. Przebudowę przejdzie również ulica Szpitalna (do Górskiego) i Krucza (do Jerozolimskich), gdzie zostaną wyremontowane nawierzchnia i chodniki. Przebudowa czeka również placyk na osi Kruczej w pobliżu skrzyżowania z Widok. - Zamiast chaotycznego parkingu dla kilkunastu aut znajdą się tu drzewa i ławki – mówi rzeczniczka.

Projekt wiąże się też ze zmianami w organizacji ruchu wokół placu. Ruch autobusów zostanie skierowany na Szpitalną, zaś Zgoda zostanie wyłączona z ruchu (poza dojazdem do posesji i Chmielnej). Sam plac i prowadzące do niego dojazdy zostaną oznakowane jako "strefa zamieszkania", co oznacza pierwszeństwo pieszych. U zbiegu Kruczej i Widok powstaną dodatkowe przejścia dla pieszych.