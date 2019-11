Komunikacja i zmiany w ruchu we Wszystkich Świętych

W okolicach warszawskich cmentarzy w Dniu Wszystkich Świętych oraz w Dzień Zaduszny zmieniła się organizacja ruchu. Część ulic została przemianowana na parkingi, a priorytet ma komunikacja miejska. Kursują też dodatkowe autobusy i tramwaje linii cmentarnych.

Jak co roku, 1 i 2 listopada oznaczają poważne zmiany wokół stołecznych nekropolii. Należy spodziewać się, że niektóre ulice są niedostępne dla prywatnych samochodów. Wjazd na nie ma za to komunikacja miejska.

Ograniczenia na wyłączonych z ruchu odcinkach nie dotyczą taksówek, osób prowadzących działalność handlową (identyfikator "H"), niepełnosprawnych, pracowników pobliskich instytucji i mieszkańców (identyfikator "T") oraz służb miejskich i placówek dyplomatycznych (identyfikator "M").

Ruchem w pobliżu cmentarzy kieruje policja. Kierowcy muszą też liczyć się z tym, że pojawiły się ograniczenia w parkowaniu. Drogowcy wyznaczyli specjalne strefy, w których można pozostawić auta.

Zmiany wokół cmentarzy

Zmiany nie ominęły też okolic pozostałych nekropolii na terenie Warszawy. Poniższe plany, obowiązują przez cały piątek, 1 listopada.

Cmentarz Czerniakowski Po zachodniej stronie cmentarza obowiązuje zakaz zatrzymywania się. Oznacza to, że kierowcy nie mogą pozostawiać samochodów wzdłuż Powsińskiej (jezdnia w kierunku centrum). Zakaz dotyczy także odcinka od świętego Bonifacego do Limanowskiego.

Cmentarz w Marysinie Kierowcy muszą liczyć się z zamknięciem ulicy Korkowej w rejonie cmentarza. Na wyłączonym z ruchu fragmencie nie można też zaparkować.

Cmentarz w Rembertowie Dla ruchu zamknięta została ulica Grzybowa na odcinku od Zygmunta III do Sosnowej. W tym miejscu nie ma też możliwości parkowania. Dodatkowo, zakaz zostawiania aut obowiązuje na ulicy Dokerów (na odcinku od Zygmunta III do Fizylierów) oraz na Zygmunta III i Działyńczyków (pomiędzy Dokerów a Grzybową).

Cmentarz na Służewie Jedynym utrudnieniem w rejonie tej nekropolii jest zakaz zatrzymywania na Wałbrzyskiej. Dotyczy odcinka od Bacha do Dominikańskiej.

Cmentarz na Tarchominie Dwie ulice zostały zamknięte dla pojazdów indywidualnych. Nie ma możliwości wjazdu i parkowania na Mehoffera (na odcinku od Ordonówny do Myśliborskiej), wyjątkiem jest zezwolenie na dojazd do posesji. Podobne ograniczenia obowiązują też na Majolikowej (od Pomorskiej do Mehoffera).

Kierowcy muszą też przygotować się na utrudnienia w parkowaniu. Zakaz obowiązuje na trzech ulicach: • Mehoffera - od Ceglanej do Ordonówny, • Milenijnej - od Ćmielowskiej do Pomorskiej, • Pomorskiej - na całej długości.

Cmentarze w Ursusie i Włochach Z ruchu i parkowania została wyłączona Ryżowa (na odcinku od Kleszczowej do alei 4 Czerwca 1989 r.). Zakaz wjazdu nie dotyczy mieszkańców posesji przy Ryżowej.

Zakaz parkowania obowiązuje też na ulicy Orłów Piastowskich. Nie zaparkujemy na odcinku od ulicy Czerwona Droga do Królów Polskich.

Cmentarz Wolski W rejonie cmentarza nie ma zamkniętych ulic, ale na części z nich wprowadzono ruch jednokierunkowy. Takich zmian należy spodziewać się w czterech miejscach:

• na Studziennej - na całej długości ulicy - pojedziemy tylko w stronę Wolskiej, • na Sowińskiego - pomiędzy ulicami Karlińskiego i Jana Kazimierza - pojedziemy tylko w kierunku Jana Kazimierza, • na Sowińskiego - na odcinku od Pustola do Jana Olbrachta - pojedziemy w stronę Jana Olbrachta, • na Pustola - między Sowińskiego a Redutową - pojedziemy w kierunku Redutowej.

Zakaz parkowania obowiązuje na trzech ulicach: • Wolskiej - od Redutowej do Studziennej, • Sowińskiego - od Karlińskiego do Jana Kazimierza i od Pustola do cmentarza, • Studziennej - na całej długości.

Dodatkowo, jadący Wolską nie mogą skręcać w lewo w ulicę Fort Wola.

Komunikacja miejska

W Dniu Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny najłatwiej dotrzeć w okolice cmentarzy specjalnymi liniami autobusowymi i tramwajowymi. Zarząd Transportu Miejskiego uruchomił ich w sumie 30. Oznacza to kursowanie dodatkowych 552 autobusów w piątek 1 oraz 397 autobusów w sobotę. Każdego dnia kursują też 32 dodatkowe składy tramwajowe.

W piątek autobusy i tramwaje linii cmentarnych kursują między 7 a 19, natomiast w Dzień Zaduszny w godzinach 9-17. Są jednak wyjątki. Autobusy linii C11, C12 i C90, które dowożą pasażerów w okolice Cmentarza Powązkowskiego, jeżdżą dwie godziny dłużej.

ZTM zapowiadał, że niektóre autobusy mają podjeżdżać na przystanki z częstotliwością 45 sekund. Tak jest między innymi w przypadku linii C09 łączącej Metro Młociny z bramą główną Cmentarza Północnego.

Pociągi pierwszej linii metra w piątek kursują co 2 minuty i 50 sekund - taka częstotliwość obowiązuje w godzinach szczytu komunikacyjnego. Pasażerowie drugiej linii metra powinni spodziewać się pociągów co 3 minuty.

Komunikacja przed 1 listopada

Już od 19 działa linia cmentarna C40, która kursuje między Młocinami a bramą zachodnią Cmentarza Północnego. Jej autobusy będą jeździły codziennie do końca akcji "Znicz".

Kolejne zostały uruchomione w sobotę 26 października. Od tego dnia kursuje linia C1 na trasie Cmentarz Bródnowski - Cmentarz Wolski. Pojawiły się też autobusy linii C09 jeżdżącej od Metra Młociny do bramy głównej Cmentarza Północnego.

ZTM zapowiadał, że zmieni się też nieco kursowanie regularnych linii autobusowych i tramwajowych, by poprawić dojazd do cmentarzy. Autobusy zatrzymują się na każdym przystanku - również tych "na żądanie". Poza tym, na trasy wyjechały większe pojazdy, a rozkłady są dostosowane do większej liczby podróżnych.

Od 26 października zmiany obejmują linie: 3, 27, 28, 103, 110, 112, 115, 126, 129, 132, 139, 142, 145, 147, 156, 161, 164, 169, 173, 177, 178, 180, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 194, 200, 203, 204, 209, 210, 211, 213, 240, 250, 251, 269, 303, 305, 317, 345, 401, 402, 409, 414, 500, 511, 514, 517, 527, 702, 703, 706, 707, 709, 710, 711, 714, 715, 724, 727, 728, 731, 737, 738, 739, 741, 742, 750.

Dojazd komunikacją miejską do cmentarzy

Sprawny dojazd w rejon warszawskich nekropolii będzie najłatwiejszy, kiedy 1 i 2 listopada skorzystamy z komunikacji miejskiej. Poniżej, w kolejności alfabetycznej, zamieszczamy listę cmentarzy wraz z wykazem autobusów i tramwajów, które nas do nich dowiozą:

Cmentarz w Aleksandrowie: 115, 142, Cmentarz Bródnowski : św. Wincentego - C11, C13, C20, C25, C27, C69, (160, 169, 500 - do skrzyżowania ulicy Handlowej i Kołowej), św. Odrowąża - C1, C4, C6, C76, 1, 3, 4, 25, Chodecka - C56, 112, 114, 126, 145, 156, 169, 240, 500, Cmentarz Czerniakowski: 108, 131, 164, 172, 180, 185, 187, 189, Cmentarz Ewangelicko-Augsburski i Ewangelicko-Reformowany: 20, 23, 24 Cmentarz przy Fasolowej: 187, 189, 517, Cmentarz w Gołąbkach: 177, 194, Cmentarz w Marysinie Wawerskim: 115, 173, Cmentarz Południowy (Antoninów): C37, C47, 727 (w oznaczonych kursach), 737. W autobusach linii 727 i 737 obowiązują opłaty jak w I strefie biletowej. Palmiry: C81 Powązki: Cmentarz Wojskowy (dawny Komunalny) - C11, C12, C14, C22, C51, C63, C80, C90, 180 (C70, 409 - do skrzyżowania ulicy Powązkowskiej i Krasińskiego), Cmentarz Powązkowski (Stare Powązki): C11, C22, C51, C63, C70, C80, C90, 180, 409, oraz C1, 1, 22, 27 - do Okopowej, Cmentarz w Powsinie: 139, 200, 251, 264, 710, 724, 742, Cmentarz Północny: Brama Główna (przy Wóycickiego) - C09, C13, C14, C42, C50, C56, C70, C84, C88, 181, Brama Południowa (przy Wólczyńskiej) - C40, C50, 250, 409, Brama Zachodnia (przy Estrady) - C40, C50, 110, 250, 409, Cmentarz Prawosławny: C1, C6, 10, 13, 26, 27, 28, 105, 155, 167, 197, Cmentarz w Pyrach: C37, 209, 709, 715, 727, 737, 739, Cmentarz w Radości: 161, 213, Cmentarz w Rembertowie: 115, 183, 514, Cmentarz przy Ryżowej: 129, 178, 187, 191, 517, Cmentarz na Tarchominie: C07, 126, 133, 211, Cmentarz przy Wałbrzyskiej: C17, 189, 193, Cmentarz Wawrzyszewski: C13, C14, C42, C88, 10, 33, 110, 116 (C70, C84, 114, 121, 203, 210, 250, 409, 712 - do skrzyżowania ulic Wólczyńskiej i Conrada), Cmentarz Wilanowski: C17, 116, 130, 131, 139, 163, 164, 180, 200, 251, 264, 519, Cmentarz Wolski: C1, C6, C12, C84, 10, 13, 26, 27, 28, 105, 194, 197, 255, 713, 716, 743, Cmentarz w Zerzniu: 142, 702, Cmentarz Żydowski: C1, 1, 22, 27

Komunikacja miejska we Wszystkich Świętych ZTM

Szczegóły dotyczące tras linii cmentarnych oraz zmian w komunikacji miejskiej dostępne są na stronie Zarządu Transportu Miejskiego.

3 listopada

Wybrane autobusy linii specjalnych będą nadal kursowały w niedzielę 3 listopada. Ale na ulice wyjedzie ich mniej. Nadal będziemy mogli skorzystać z linii C1, C6, C09, C11, C40, C81, C90 (do przystanku Centrum).

Pozostałe autobusy, tramwaje i metro będą kursowały według sobotniego rozkładu jazdy. Wyjątkiem będą linie lokalne, kursujące według świątecznego rozkładu. Pasażerowie powinni spodziewać się zmian w przypadku linii: 1, 3, 4, 7, 10, 13, 25, 26, 27, 102, 103, 105, 107, 110, 112, 114, 115, 116, 120, 122, 126, 129, 132, 139, 141, 142, 143, 145, 147, 156, 157, 160, 161, 164, 169, 173, 176, 177, 178, 180, 181, 183, 185, 187, 188, 189, 191, 193, 194, 200, 203, 204, 209, 210, 211, 212, 213, 240, 250, 251, 256, 269, 409, 500, 511, 514, 517, 520, 523, 527, 702, 703, 705, 706, 707, 709, 710, 711, 714, 715, 724, 727, 728, 731, 735, 737, 738, 739, 741, 742, 750, Z21, N12, N41, i N62.