Jak dojechać na cmentarz? Komunikacja we Wszystkich Świętych

W niedzielę wszystkie tramwaje, autobusy oraz pociągi metra będą kursowały według sobotniego rozkładu jazdy. Od poniedziałku 25 października do piątku 29 października oraz we wtorek 2 listopada również będą kursowały autobusy linii C09 i C40.

Specjalna komunikacja

Najwięcej tramwajów i autobusów wyjedzie na trasy 30 i 31 października oraz 1 listopada. "Według ostrożnych szacunków na sam Cmentarz Północny tego dnia przybywa około 200 tysięcy osób. Zdecydowana większość z nich korzysta z Warszawskiego Transportu Publicznego. Nie można także zapomnieć, że wiele osób w te dni idzie do pracy – ich również trzeba dowieźć do celu" - czytamy w komunikacie stołecznego ratusza.

Znaczną część ruchu, jak informują urzędnicy, bierze na siebie metro, które 1 listopada w okresie największego zainteresowania przejazdami będzie kursować co 2 minuty i 50 sekund na linii M1 i co 3 minuty na linii M2. "W sumie, razem z normalnymi liniami autobusowymi i tramwajowymi, na stołeczne ulice wyjedzie wtedy niemal 1500 autobusów i 300 tramwajów. Do pracy ruszą też instruktorzy nadzoru ruchu i informatorzy, którzy dbają by pasażerowie bezpiecznie dotarli na warszawskie cmentarze" - podsumowuje ratusz.