Zaplanowali przebudowę "bramy" do stolicy

Zaplanowano modernizację skrzyżowania położonego na granicy Warszawy i Izabelina. To zbieg trzech ulic: Arkuszowej i Estrady z 3 Maja. Zmieni się jezdnia, przybędzie pasów do skrętu. Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta ogłosił właśnie przetarg na wykonawcę prac budowlanych.

"Rozbudowa usprawni komunikację zarówno do, jak i z Warszawy"

- Rozbudowa najważniejszego skrzyżowania dla gminy Izabelin usprawni komunikację zarówno do, jak i z Warszawy. Dla nas, mieszkańców Izabelina jest to "brama" do stolicy, gdzie większość z nas pracuje. Ma to znaczenie również dla mieszkańców Warszawy - licznie odwiedzających Puszczę Kampinoską – przytoczono w komunikacie wypowiedź Doroty Zmarzlak, wójta gminy Izabelin. - Współpraca przy tym projekcie pomiędzy samorządami województwa mazowieckiego, Warszawą i Izabelinem to doskonały przykład dobrego współdziałania dla poprawy jakości życia mieszkańców.