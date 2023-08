Imagine Dragons w poniedziałek na Narodowym. Jak dojechać i wrócić po koncercie

Jak dojechać na koncert?

Wybierając się na stadion PGE Narodowy najlepiej wybrać metro – pociągi M2 będą podjeżdżały na stacje co kilka minut. Sprawny dojazd zapewnią także tramwaje kursujące mostem Poniatowskiego.

Przed koncertem o godzinie 17, ograniczany zostanie wjazd na Saską Kępę. Do godziny 21 wyłączone z ruchu indywidualnego będą obszary ograniczone: aleją Poniatowskiego, aleją Waszyngtona, ulicą Międzynarodową, aleją Stanów Zjednoczonych i ulicą Wał Miedzeszyński oraz aleją Stanów Zjednoczonych, ulicami Afrykańską i Bora-Komorowskiego. Ograniczenia nie będą dotyczyć pojazdów osób posiadających identyfikatory SK, taksówek oraz pojazdów jednośladowych. Bez zmian będą kursowały również autobusy Warszawskiego Transportu Publicznego.

Zamknięte ulice i objazdy dla autobusów

W zależności od aktualnej sytuacji policja może podjąć decyzję o zamknięciu poszczególnych ulic. W przypadku wyłączenia z ruchu ulicy Sokolej, od Zamoście do Wybrzeża Szczecińskiego, od godziny 17 do zakończenia rozwozu uczestników koncertu, autobusy linii 102, 125 i 202 pojadą ulicami Targową i Kijowską do pętli Dw. Wschodni (Kijowska), a 146 i 147 Wybrzeżem Szczecińskim i Zamoście.