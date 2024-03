Otwarta w czwartek kładka łącząca brzegi Wisły kosztowała sporo więcej, niż zakładano. - Łącznie kosztem projektu i nadzorem most zamknął się w kwocie 154 milionów złotych - informuje rzecznik stołecznych drogowców. I wskazuje winną - to inflacja.

Piesi i rowerzyści razem

Zastrzeżenia może budzić otoczenie - najbardziej intuicyjne przejście u wylotu Karowej zostanie dopiero wytyczone. Jak zapewnia ratusz, "zebra" na przedłużeniu mostu powinna być gotowa do końca wakacji. Po drugiej stronie ruch pieszo-rowerowy ma płynąć na zmodernizowaną ulicę Okrzei, w wizji urzędników "praską wersję Traktu Królewskiego". Ale to pieśń przyszłości. Jak pisaliśmy w lutym na tvnwarszawa.pl, projektowanie zostało podzielone na dwa etapy. Przetarg na pierwszy - od Panieńskiej do Jagiellońskiej - zaplanowano na drugą połowę tego roku. Dla fragmentu od Jagiellońskiej do Targowej ma być przeprowadzony konkurs architektoniczny, ale terminów nie podano.