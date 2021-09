Pierwsza "szkolna" ulica. Ratusz: uczniowie zgłaszali, że droga autem do szkoły bywa dla nich stresująca

W ramach programu poprawy bezpieczeństwa drogowego wokół szkół podstawowych ratusz utworzył pierwszą "szkolną ulicę" w Warszawie. Wjazd na ulicę Hirszfelda został ograniczony w godzinach od 7.30 do 8.15. Urzędnicy twierdzą, że w poprzedzających zmiany ankietach, uczniowie sami wskazywali, że dojazd do szkoły autem bywa dla nich stresujący.

- Szkolna ulica to doskonale znane rozwiązanie wprowadzane w miastach na całym świecie, polegające na czasowym ograniczeniu ruchu przed szkołą, poprzez zakaz wjazdu samochodów. Obecność dużej liczby aut budzi w uczniach i rodzicach obawy o bezpieczeństwo, a niektórych zmusza do wyboru innego środka podróży niż przejście pieszo czy podjechanie na hulajnodze, czy rowerze. Duży ruch aut generuje też hałas i zanieczyszczenia - wyjaśnia rzeczniczka stołecznego ratusza Monika Beuth-Lutyk.

Zwraca też uwagę na badania, które pokazały, że to właśnie pod podstawówką przy Hirszfelda jest największy ruch - odbywa się tam nawet 230 przejazdów w obie strony. - To ponad pięć przejazdów na minutę. Dla porównania, jednym pasem Puławskiej w porannym szczycie w ciągu jednej minuty przejeżdża średnio sześć samochodów (2286 pojazdów na sześciu pasach w godz. 7:00-8:00), a na Pileckiego trzy pojazdy na minutę (1088 pojazdów na sześciu pasach w godz. 7:00-8:00) - wylicza Beuth-Lutyk.

Zgłaszali, że droga autem do szkoły jest dla nich stresująca

Ratusz informuje, że rodzice odwożący uczniów do SP nr 323 będą mogli zaparkować na okolicznych parkingach: przy Arenie Ursynów, ulicy Gandhi lub Płaskowickiej. Z tą szkołą sąsiaduje Przedszkole nr 50. Ratusz chcąc zachęcić przedszkolaków i ich rodziców do aktywnych podróży, od września rusza z kampanią promującą mobilność. Dzieci będą zbierały naklejki w nagrodę za dotarcie do przedszkola na rowerkach lub hulajnogach. - Poranne zamknięcie wjazdu w Hirszfelda nie jest jedynym rozwiązaniem w ramach "Drogi na Szóstkę". W przypadku tej szkoły drugą zmianą będzie planowana instalacja sygnalizacji na pobliskim przejściu przez Indiry Gandhi. Trwają też rozmowy o drugiej filii szkoły – przy Warchałowskiego - podaje rzeczniczka ratusza.

Wyjaśnia też, że uczniowie w ankietach często zgłaszali konkretne rozwiązania, jakie chcieliby wprowadzić w swoim sąsiedztwie i konkretne sytuacje, które budzą ich niepokój. - Przykładowo w szkole na Hirszfelda wśród uczniów, którzy deklarują że nie czują się bezpiecznie w drodze do szkoły, najwięcej jest… uczniów podróżujących na lekcje z rodzicami autem. Zgłaszali, że taka droga do szkoły bywa dla nich stresująca. Bezpośrednio przed szkołą nie ma tylu miejsc parkingowych, by wystarczyło dla wszystkich i by bezpiecznie wysiąść. Uczniowie wysiadają więc w pośpiechu, nierzadko pomiędzy innymi samochodami. W dodatku ostatni odcinek jazdy autem – przez osiedlową uliczkę, pokonywany dość wolno - może budzić obawy czy na pewno się zdąży na lekcje - wylicza Beuth-Lutyk.