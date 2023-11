Gwałtownie zmieniał pasy ruchu, był kompletnie pijany. Zauważyli go strażnicy jadący do pracy

Kompletnie pijany kierowca jechał ruchliwą trasą w Starej Miłosnej. Gwałtownie zmieniał pasy ruchu, nie używał kierunkowskazów. Jego dziwne zachowanie przykuło uwagę strażników miejskich, którzy właśnie jechali do pracy. Kierowcę udało się zatrzymać.

Do zdarzenia doszło w ostatnią sobotę. Kilkanaście minut po godzinie 18 dwaj strażnicy miejscy z VII Oddziału Terenowego jechali prywatnym autem do pracy. Przejeżdżając w Zakręcie tunelem pod trasą lubelską, zauważyli jadącego przed nimi Citroena Berlingo.

"Jego kierowca gwałtownie i bez kierunkowskazów zmieniał pasy ruchu i wjeżdżał na przeciwległy pas ruchu, zmuszając nadjeżdżających do niebezpiecznych manewrów i hamowania. Funkcjonariusze podjechali bliżej do citroena, by sprawdzić czy kierowca nie zasłabł. Na ich widok mężczyzna przyspieszył" - czytamy w komunikacie straży miejskiej.