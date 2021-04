W weekend prace na Gocławiu. Zmienią się trasy autobusów

Prace rozpoczną się w piątek o godzinie 19 i potrwają do poniedziałku, do godziny 4. Jak zapowiedział Warszawski Transport Publiczny, zamknięta dla ruchu będzie południowo-zachodnia jezdnia ulicy Meissnera (od Bora-Komorowskiego do Fieldorfa) . Jest to kolejny etap prac na "obwodnicy" Gocławia. W ubiegły weekend nowy asfalt zyskała jezdnia północno-wschodnia.