Na Bora-Komorowskiego lądował śmigłowiec LPR. Przyleciał do zasłabnięcia

Na skrzyżowaniu Bora-Komorowskiego i Janika lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jak wyjaśniła rzeczniczka tej służby, został on wezwany do zasłabnięcia nastolatka.

Otrzymaliśmy informację, że na rogu ulic gen. Bora-Komorowskiego i Janika na Gocławiu miał lądować śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Do zabezpieczenia lądowania została wezwana straż pożarna.

- Zgłoszenie otrzymaliśmy tuż przed godziną 14. Zabezpieczamy to miejsce jednym naszym zastępem. Nie doszło do wypadku, tylko pogotowie potrzebowało transportu medycznego do szpitala - powiedział Wojciech Kapczyński ze stołecznej straży pożarnej. Rzeczniczka LPR Justyna Sochacka wyjaśniła z kolei, że wezwanie dotyczyło zasłabnięcia nastolatka.