GDDKiA wybrała firmę, która wykona pomiary powietrza przy POW na Ursynowie

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała we wtorek, że wybrany już został wykonawca pomiaru powietrza w sąsiedztwie tunelu POW na warszawskim Ursynowie. Koszt wyniesie ponad 3,7 milionów złotych.

Gdzie będą badać stan powietrza?

15 kilometrów POW

Od 22 grudnia kierowcy mają do dyspozycji ponad 15-kilometrowy odcinek Południowej Obwodnicy Warszawy między węzłami Warszawa-Wilanów a Lubelska wraz z nowym mostem na Wiśle. Na trasę można dostać się przez cztery węzły: Warszawa-Wilanów, Wał Miedzeszyński, Patriotów i Lubelska.

Łączny koszt budowy trzech odcinków S2, stanowiących fragment Południowej Obwodnicy Warszawy, to ok. 4,6 mld zł, z czego blisko 1,7 mld zł to wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego infrastruktura i środowisko.