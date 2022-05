Korki po zwężeniu Gagarina. "To było nieuniknione"

Zakazali zatrzymywania się, ale zaparkowane auta wciąż stoją

Zmiana organizacji ruchu na Gagarina

Na południowej nitce Gagarina również przemieszczają się jezdnią w nowym układzie. Przed skrzyżowaniem z Czerniakowską pasy ruchu rozdzielą się na dwie jezdnie. Na skrzyżowaniu, jadący od Belwederskiej mają do dyspozycji trzy pasy ruchu - do skrętu w lewo w Czerniakowską, do jazdy prosto, a także do jazdy prosto i w prawo. Kierowcy jadący Wisłostradą od strony centrum, tak jak dotychczas, mają do dyspozycji pas do skrętu w lewo, dwa pasy do jazdy prosto i jeden do jazdy prosto i w prawo. Na pozostałych wlotach skrzyżowania także dostępne są wszystkie relacje.