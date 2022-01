Fotoradary na moście Poniatowskiego działają od połowy września. Zarejestrowały ponad 31 tysięcy wykroczeń

Warszawski rekordzista

Główny inspektor transportu drogowego Alvin Gajadhur poinformował w czwartek, że przez 11 miesięcy 2021 roku - od stycznia do końca listopada - system Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym zarejestrował ponad milion 364 tysięcy przekroczeń prędkości w Polsce. - To były przekroczenia zarejestrowane prze fotoradary stacjonarne jak i urządzenia do odcinkowego pomiaru prędkości. Rekordzista poruszał się w obszarze zabudowanym w miejscowości Wanaty (powiat garwoliński - red.) z prędkością 190 kilometrów na godzinę przy ograniczeniu do 70 kilometrów na godzinę - przekazał.

Dwa fotoradary do usunięcia

W czerwcu konserwator przeprowadził kontrolę na moście Poniatowskiego. Jak ocenił, przeprawa wraz z zachowanymi wiaduktami są "w niewłaściwym stanie technicznym", dlatego zalecane są kompleksowe prace remontowo-konserwatorskie. Dodatkowo wskazał, że należy usunąć dwa fotoradary umieszczone przy kamiennych ławach do 1 grudnia 2023 roku. Przekazał też, że nie widzi przeszkód w użytkowaniu fotoradarów. Wówczas Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (to jednostka GITD) przejęło urządzenia i włączyło do ogólnopolskiej sieci fotoradarowej. GITD nadzoruje fotoradary od 2016 roku, kiedy to strażom miejskim i gminnym odebrano uprawnienia do prowadzenia takiej kontroli.