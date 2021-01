Kropka nad "i" w przetargu na fotoradary na moście Poniatowskiego. Drogowcy podpisali umowę

Przetarg na fotoradary został rozstrzygnięty pod koniec grudnia. "Postawiliśmy kropkę nad 'i' w przetargu na fotoradary na moście Poniatowskiego. Wybraliśmy w nim firmę Lifor z Bytomia. Jej opiewająca na 1 mln 826 tys. zł oferta była jedyną, ale okazała się dla nas satysfakcjonująca. W efekcie właśnie przypieczętowaliśmy wybór dostawcy i montażysty urządzeń, podpisując z nim umowę" - poinformował we wtorek Zarząd Dróg Miejskich.

Zgodnie z przygotowanym przez wykonawcę harmonogramem prac, nowy sprzęt powinien zacząć działać w połowie roku. Następnie fotoradary przekazane zostaną do obsługi Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego w ramach systemu CANARD. "To konieczne, ponieważ po zmianach w przepisach samorządy od kilku lat nie mogą korzystać z automatycznych urządzeń kontroli prędkości. Tymczasowym rozwiązaniem, jakie miasto obecnie stosuje, by ścigać piratów drogowych na moście Poniatowskiego, jest opłacanie dodatkowych patroli policji" - wyjaśnili drogowcy.